Palloncini di colore azzurro fatti volare in cielo, con il sottofondo della musica di Ennio Morricone. Il flash mob è stato organizzato in via D'Amelio dalla segreteria generale del sindacato di polizia Sap per commemorare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina a 28 anni dalla strage mafiosa del 19 luglio.

