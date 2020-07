Nubifragio a Palermo, Orlando: "Chi paga per le auto? Occorre accertare le responsabilità"

"Chiederò un incontro con il Governo nazionale per capire come sono stati esercitati i poteri commissariali, poteri dei quali l’Amministrazione comunale è stata spogliata. Ho già avvisato anche il Prefetto". Lo ha detto, incontrando i giornalisti a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, all’indomani del nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo siciliano creando gravi disagi in tutta la città, soprattutto nella zona della circonvallazione.

Il primo cittadino ha ricordato che il settore del Dissesto idrogeologico è commissariato da sei anni e di avere chiesto già in passato la revoca del commissariamento.

"Chiedo scusa a tutti i palermitani", ha poi detto. "Chi paga per le auto? Occorre un accertamento di responsabilità - ha sottolineato il primo cittadino -. Vogliamo garantire ristoro ai cittadini".

