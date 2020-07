Palermo sott'acqua e non c'è zona che si salva. Gravi disagi questo pomeriggio a causa del temporale, sia in centro che nelle periferie. In questo video la situazione in via Messina Marine fino ad arrivare al Foro Italico, dove le macchine si sono dovute fermare a causa dell'altezza raggiunta dall'acqua.

