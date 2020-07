Festino, il flashmob in piazza Bologni: così va in scena la protesta degli artisti a Palermo

Nel giorno più importante per la città di Palermo, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo hanno voluto mantenere accesi i riflettori sullo stato di mobilitazione nazionale con una protesta anzi una "Santa protesta", un atto di rivendicazione e contestualmente azione di bellezza diffusa in vari quartieri della città.

Una protesta significativa e che è andata in scena nel “giorno dei palermitani”. A piazza Bologni, nella serata di ieri, è andato in scena un flashmob degli artisti che si sono materializzati come muti fantasmi, identificati da un cartello che riporta: nome, cognome, professione e matricola enpals, a sottolineare un vuoto istituzionale e morale che non può “più essere tollerato” dicono gli artisti.

