Un Festino senza sfilata del carro, per i palermitani "è una batosta"

Il festino per celebrare Santa Rosalia, la sera del 14 luglio 2020, prende per la prima volta tutto un altro aspetto. Non è prevista la processione, con la tradizionale sfilata del carro per le vie del centro città, né spettacoli, giochi pirotecnici e lunghi fuochi d’artificio, come consuetudine.

Dunque alcuni palermitani, stasera, si dedicheranno semplicemente al lavoro, altri parteciperanno alla messa prevista alla Cattedrale, altri ancora ceneranno in famiglia, o tra amici, con i piatti tipici. Ma, “per il palermitano, il fatto che quest’anno il carro non ci sarà è una batosta”, dice un’intervistata, “sarà una festa in sottotono”, “è una giornata molto, molto triste”, dice qualcun altro.

