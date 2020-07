Incidenti a Palermo e Carini, quattro i feriti: il video dei soccorsi

Due incidenti questa mattina hanno mandato in tilt il traffico a Palermo e provincia. Il primo a a piazza San Filippo, tra il quartiere di Bonagia e Falsomiele dove sono state coinvolte una Fiat 500, che si è ribaltata, e una Suzuki. Due i feriti non gravi. Sul posto gli uomini dell'Infortunistica e i carabinieri per i rilievi del caso.

Altro incidente, intorno alle 8, a Carini, in via Sant'Anna, anche qui con due vetture coinvolte, una Ford Focus e una Hyundai. Anche in questo caso sono due i feriti, trasferiti entrambi al pronto soccorso di Villa Sofia.

