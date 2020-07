L'appello di Biagio Conte ai giornalisti: "Date spazio alle notizie positive, alcune fanno male"

Tramite il suo portavoce, Biagio Conte, al suo 40esimo giorno di digiuno, lancia un appello ai giornalisti: "Date spazio alle notizie positive".

"Troppo spesso - spiega - i mezzi di comunicazione mettono in primo piano notizie negative come omicidi o stupri, che possono solo far male al nostro essere e al nostro stato d'animo. Più notizie positive dunque perchè alcune possono davvero fare male".

In questo video, l'intervista a Riccardo Rossi portavoce della Missione speranza e carità di Biagio Conte.

