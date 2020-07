Anello ferroviario a Palermo, Palazzo (Rfi): "A settembre attiva la linea Notarbartolo-Giachery"

Procedono i lavori nel cantiere di via Sicilia. Qui “entro il 13 Settembre dovrà essere ripristinato il collegamento ferroviario che era attivo negli anni ’90. Passerà il treno che da Notarbartolo va a Giachery”, dichiara Filippo Palazzo, responsabile di Rete Ferroviaria Italiana dei lavori per il passante e per l’anello ferroviario di Palermo.

“Successivamente a questa fase occorrerà costruire le opere di dettagli della fermata, che si troverà in viale Lazio, salvo eventuali nuove direttive da parte del Comune”. Le tabelle di marcia, per quanto rallentate dall’emergenza coronavirus, non hanno subito eccessive variazioni: “l’azienda ha reagito appena è stato possibile movimentare mezzi e personale. A Maggio eravamo già operativi”, dice Gianguido Papini, responsabile del cantiere.

