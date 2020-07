Se non è emergenza ci siamo quasi. Alcune zone di Palermo sono nuovamente invase dall’immondizia, come si vede in questo video di Marco Gullà.

Da via Oreto a Sant’Erasmo, per passare da Bonagia e via Villagrazia: molte strade sono invase dai rifiuti. Anche televisori, materassi, mobili, c’è di tutto. Numerose le lamentele dei residenti: “C’è cattivo odore e non ne possiamo più - dice un residente di via Villagrazia - il caldo peggiora le cose”.

