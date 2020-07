Parte il collegamento diretto tra Cefalù e l'aeroporto di Palermo: il viaggio inaugurale

Il nuovo collegamento diretto Cefalù-Aeroporto Falcone e Borsellino è stato inaugurato ieri con la partenza del primo treno, che permetterà di collegare la cittadina normanna con lo scalo palermitano direttamente e senza alcuna sosta, per ora solo nei fine settimana (si parte questa domenica).

"Sono contento di questo esperimento e sono sicuro che vinceremo la scommessa: il treno si riempirà presto di passeggeri - commenta in questo video il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè -. Sarà comodo sia per i pendolari che per i turisti e speriamo che potremo implementare il servizio".

