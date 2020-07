La preside della scuola Falcone alla Azzolina: "Qui le lezioni non le raccontiamo, le facciamo vivere"

Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in visita alla scuola Falcone dello Zen di Palermo, bersaglio di ripetuti raid vandalici.

Il ministro è stato accolto dalla dirigente scolastica Daniela Lo Verde, in prima linea nel recupero dei ragazzi e di una strategia di dialogo e collaborazione con le famiglie. "Le nostre attività si manifestano con atti concreti - spiega la preside -. Dobbiamo fare 'vivere' le lezioni ai nostri studenti".

"Proponiamo attività che non siano a pagamento - continua - per permettere a tutti di partecipare indiscriminatamente". Daniele Lo Verde conclude sottolineando l'interesse di ogni utente della scuola al suo mantenimento in senso lato, con la piena assunzione di una responsabilità, mettendo al centro il benessere degli allievi.

Video di Marco Gullà

