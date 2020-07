Azzolina alla scuola Falcone di Palermo, la preside: "Grande emozione incontrare il ministro"

Si è concluso l'incontro tra il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e Daniela Lo Verde, preside della scuola Falcone dello Zen di Palermo, scenario di numerosi atti vandalici.

"È stato un momento di grande emozione - commenta la preside - perché questo ministro c'è stato vicinissimo in tutto questo periodo, ricordo le sue telefonate, i suoi messaggi, è stato sempre presente, nelle parole e nei fatti".

"Sono felice - spiega Daniela Lo Verde - che il ministro sia qui a raccogliere non solo i problemi e le istanze, ma anche l'importanza e l’entusiasmo con cui svolgiamo le nostre attività e assicuriamo la nostra presenza in questo territorio".

"Ci sostengono - continua - e apprezzano il nostro lavoro e questo per noi è fondamentale, è un incoraggiamento a continuare e a fare sempre meglio".

L’istituto comprensivo, situato allo Zen 2, è stato bersaglio di numerosi raid vandalici. «È una scuola esposta e fortemente presente nel territorio", ha aggiunto Antonella Saverino docente della scuola. "Qui i tanti studenti non hanno molti diritti. Ma noi facciamo tante cose perché crediamo nel senso dello Stato e del dovere. La scuola non si è mai fermata, nemmeno durante il lockdown e abbiamo svolto tante attività". "I ragazzi sono meravigliosi - ha aggiunto un’altra docente - ma gli sono negati tanti diritti, vivono in contesti difficili, ma questo non può essere una

discriminante e noi facciamo in modo che non lo sia".

