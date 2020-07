Cumuli di rifiuti abbandonati e topi. È il degrado che caratterizza le periferie di Partinico dove le discariche abusive ormai sono all'ordine del giorno. Fenomeno che si estende incontrollato e che mette a serio rischio la salute e la vivibilità della zona.

Come nel caso di contrada Bisaccia o via Emanuela Setti Carraro, all'angolo con via Carlo Alberto Dalla Chiesa, proprio al limitare dei 108 alloggi dove risiedono centinaia di persone.

