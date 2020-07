Incidente sulla Palermo-Catania, in direzione della città etnea, all'altezza della rotonda di via Oreto e traffico in tilt. È accaduto questa mattina.

L'auto, per cause in via d'accertamento, ha sbandato finendo la sua corsa sullo spartitraffico.

Sul posto la polizia municipale per le verifiche e i rilievi del caso. Sul posto si è registrata una coda di automobili di circa un chilometro.

