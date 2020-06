Pedonalizzazione di Mondello, i commercianti approvano: "Porterà dei benefici"

Pedonalizzazione del lungomare di Valdesi e limitazioni agli accessi veicolari nella piazza di Mondello. La nuova vita della borgata marinara sembra aver trovato l'approvazione dei commercianti che qui hanno un'attività. A parte qualche voce contraria, il parere è più che favorevole.

"Le pedonalizzazioni portano dei benefici, il centro storico lo ha dimostrato", dice uno di loro. Ed è proprio l'esperienza del centro storico di Palermo a tranquillizzarli. "In via Maqueda inizialmente tutti si lamentavano, adesso no. Proviamoci anche noi", commenta un altro commerciante.

Il servizio di Virginia Cataldi

