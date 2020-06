Palermo, il ristorante "Pipi Room" chiude dopo 59 anni: "Il lockdown ci ha uccisi"

59 anni di attività, ristoratori di famiglia da tradizione in tradizione, un punto di riferimento per molti cittadini e anche per i giocatori del Palermo Calcio, ma tutto ciò non ha potuto evitare la chiusura. Saracinesche abbassate per il ristorante “Pipi Room” a Palermo, in via XX settembre.

Tre mesi di chiusura hanno praticamente dato un colpo mortale alla storica attività cittadina: “Il lockdown ci ha uccisi – dice Patrick Di Giovanni, titolare del Pipi Room – le spese, nessun incasso, le misure sanitarie da adottare ci hanno dato una mazzata letale. Con la mia famiglia abbiamo quindi deciso di chiudere, inutile andare avanti così”.

Di Giovanni ha quasi le lacrime agli occhi quando racconta cosa era il Pipi Room: “Eravamo un punto di riferimento per molta gente e anche per i giocatori del Palermo, da noi molti calciatori festeggiavano le vittorie in serie A contro le big del campionato. Adesso invece vedere chiuso il mio locale non è che un colpo al cuore. Ma questo lockdown è stato fatale per noi e anche per altri miei amici ristoratori che stanno prendendo la decisione di non alzare più la saracinesca”. E poi un’amara constatazione: “Nei prossimi giorni farò 50 anni e dovrà reinventarmi un lavoro, vedremo di farcela”.

