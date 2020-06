Palermo, Orlando alla vigilia della Maturità: nuova formula per riscoprire il rapporto con gli studenti

“La maturità è un punto importante della scuola, della vita e della città”, lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, alla vigilia degli esami di maturità che quest’anno avrà una veste del tutto insolita per via dell’emergenza coronavirus. L’esame avrà così una formula del tutto inedita, niente scritti ma solo un colloquio orale, peraltro diverso dal passato. Con, in più, un Protocollo di sicurezza da osservare per svolgere la prova in presenza a scuola.

“La formula che si è trovata – aggiunge Orlando - per svolgere la maturità è anche un modo per evitare la freddezza nel rapporto tra docente e studente”.

In questo video di Marco Gullà, l'intervista al sindaco.

