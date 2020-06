Palermo, palloncini rossi e maglie bianche: il flash mob di protesta degli infermieri

Un flash mob per chiedere dignità e riconoscimento del proprio lavoro anche dopo l'emergenza coronavirus. Con maglie bianche, palloncini rossi e braccia conserte, in oltre 40 città italiane, gli infermieri sono scesi in piazza anche a Palermo, davanti al teatro Politeama per chiedere un adeguamento contrattuale, un comparto separato, il riconoscimento economico delle specializzazioni infermieristiche e della formazione post laurea, l'attribuzione dell'indennità Covid-19 e di esclusività.

Video di Marcella Chirchio

