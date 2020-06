Peschereccio disperso, il video della cerimonia per le vittime al porto di Terrasini

Una corona di fiori in mare e una rosa bianca intrecciata al posto in cui veniva ormeggiata la Nuova Iside. Si è svolta questa mattina al porto di Terrasini la cerimonia di commemorazione delle vittime del peschereccio disperso in mare.

Al fianco dei familiari delle vittime, ha preso parte alla cerimonia il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci che ha sottolineato quanto "le famiglie continueranno a chiedere giustizia e verità per questa tragedia. Alle autorità chiediamo che non vengano lasciate sole in questa brutta e triste vicenda".

Al momento di preghiera ha presenziato anche il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, per "dare dignità alla comunità marinara di Terrasini".

