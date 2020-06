Polemiche su Samonà, Salvini in Sicilia: "Meglio tacere e lavorare"

"A Roma qualcuno sceglie passerelle con i vip, io preferisco i pescatori e gli artigiani siciliani perchè qua c'è da dare lavoro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso dell’incontro con i pescatori di Porticello, località marinara nei pressi di Bagheria, in provincia di Palermo.

"Lotta alla burocrazia? Abbiamo scelto l’assessorato alla Cultura per aprire i musei chiusi e per tagliare la burocrazia che sta rallentando tante opere pubbliche e per creare lavoro anche qua", ha detto. "Mi occupo di lavoro e di lotta alla mafia e non di poesie. Meglio tacere e lavorare", ha poi aggiunto.

