Via Libertà a Palermo torna ad essere isola pedonale dopo mesi, a causa dell'emergenza coronavirus, quando a causa del lockdown le strade erano vuote e la gente stava in casa. L'ultima domenica di maggio ha invece segnato questo piccolo passo di ritorno alla normalità, con molte persone che ne hanno approfittato per fare una passeggiata o per farsi un giro in bici, da soli o con le famiglie.

Il video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata