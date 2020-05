Le "Frecce Tricolori" a Palermo: lo spettacolo della pattuglia acrobatica dal Foro Italico

Palermo col naso all'insù per il passaggio delle "Frecce Tricolori". Tutti con telecamere e cellulari per immortale la pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare che ha sorvolato la città per il suo "Abbraccio tricolore" voluto dal ministro della Difesa in occasione del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica.

Lo spettacolo delle "Frecce Tricolori" a Palermo: le foto del sorvolo sulla città Le Frecce Tricolori sorvolano corso Vittorio Emanuele (Foto di Mario Lauriano Foto di Maria Grazia Salamone A Palazzo dei Normanni Quattro Canti

Il via da Mondello poi il passaggio dal Foro Italico come si vede dal video di Marcella Chirchio e quello di Marco Gullà pubblicato in diretta sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia.

Il «giro d’Italia» delle Frecce Tricolori - si legge nel comunicato - si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

© Riproduzione riservata