Fase 2, la movida di Palermo il primo sabato dopo le riaperture tra mascherine e controlli

Dall'area pedonale di via Maqueda a piazza Sant'Anna, arrivando fino alla Magione. Le strade della movida di Palermo tornano a riempirsi di gente nel primo sabato dopo le riaperture.

Come si vede dalle immagini video, già dal pomeriggio, nell'orario dell'aperitivo l'isola pedonale tra il Massimo e via Maqueda torna a rivivere tra clienti seduti ai tavolini e chi invece preferisce fare una semplice passeggiata, con mascherine al seguito.

E poi la sera, le zone della movida notturna si riempiono di giovani, tra piazza Sant'Anna, piazza Rivoluzione e la Magione. A Palermo il bilancio della movida dopo la prima settimana è di tanti controlli e poche multe. Le forze dell’ordine sono state impegnate per cercare di evitare gli assembramenti davanti ai locali o nei luoghi di ritrovo nelle zone del centro storico più frequentate dai giovani.

Anche ieri fino a tarda notte carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale sono state impegnate alla Vucciria (le cui

immagini con centinaia di giovani dopo la riapertura di lunedì scorso avevano fatto il giro di social e media) nei pressi di

piazza Sant'Anna e in piazza Magione. Le forze dell’ordine hanno preferito una moral suasion rispetto al «pugno di ferro»,

invitando i giovani al rispetto delle distanze e facendo allontanare chi era sprovvisto di mascherina. Alcuni locali, come la «storica» Taverna Azzurra, dopo i primi interventi delle forze dell’ordine hanno deciso abbassare le saracinesche non

potendo garantire il rispetto dei distanziamenti di sicurezza davanti ai loro esercizi

