"L'Italia si salva solo da quelle persone che sanno fare il loro dovere". Inizia così l'omaggio di Maria Falcone, sorella di Giovanni il giudice ucciso nella strage di Capaci, presente stamattina sul luogo dell'attentato.

Una giornata dal "sapore particolare" questa data anche dall'emergenza Coronavirus. Maria Falcone infatti, quest'anno, ha ricordato non solo le vittime delle stragi ma anche tutti quelli che sono morti in questo 2020 per colpa della pandemia.

