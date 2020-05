Strage di Capaci, il momento del ricordo: il minuto di silenzio dall'albero Falcone

Erano le 17,58. Congelate le lancette dell'orologio nell'istante in cui la carica di mille chili di tritolo deflagrò sulla A29 trascinando via le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo.

A distanza di 28 anni dalla strage di Capaci, un minuto di silenzio e di raccoglimento davanti all'albero di Falcone in via Notarbartolo a Palermo per ricordare e commemorare il sacrificio e la lotta contro tutte le mafie.

