Anche il centro commerciale Forum torna a vivere: questa mattina sono stati in tanti a voler riassaporare il caffè al banco del bar o a fare qualche acquisto in negozio. "Questo è un grande giorno per noi, la gente ha ricominciato a prendere il caffè al banco, è dura ma speriamo di riprendere a lavorare in maniera serena", dice un barista.

"E' una nuova rinascita - dice un altro dipendente- cerchiamo di tornare alla normalità, noi ce la mettiamo tutta".

