Fase 2, i ristoratori ci riprovano: "Due mesi di stop sono stati duri"

I ristoratori palermitano ci riprovano, tra limitazioni, distante di sicurezza e tante novità. Dopo due mesi di stop ha riaperto anche l'Osteria Ballarò che ha previsto una sala con tavoli e posti distanziati.

"Due mesi di stop sono per noi davvero tanti, noi ci stiamo riprovando, grazie alla collaborazione del nostro personale e dei nostri consulenti - racconta Doriana Ribaudo, titolare del ristorante - Esser pronti anche burocraticamente non era affatto semplice, abbiamo lavorato sino a tarda notte per poterci riuscire".

