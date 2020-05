A Palermo barbieri e parrucchieri presi d'assalto: "Finalmente si riparte"

In Sicilia, con il secondo step della Fase 2, hanno riaperto barbieri, parrucchieri e centri estetici che oggi sono stati letteralmente presi d'assalto.

"Finalmente si riparte, i locali sono sanificati e tutto è in sicurezza", assicura uno dei dipendenti del salone di Nunzio Reina in via XX Settembre a Palermo.

"Il virus c'è, bisogna conviverci, non bisogna mai mollare e offrire servizi e sicurezza per far sì che si possa tornare alla normalità - dice Reina, presidente dell'area Immagine e Benessere di Confesercenti Sicilia che oggi ha riaperto il suo salone". "In questi mesi ho condotto una guerra contro gli abusivi che hanno continuato a lavorare nonostante il lockdown mentre noi che abbiamo rispettato le norme e abbiamo gli strumenti per lavorare in sicurezza no".

