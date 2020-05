Incendi a Palermo, fiamme a Brancaccio: paura e rifiuti in fiamme

Incendio anche a Brancaccio, dove a fuoco sono andati i rifiuti e non solo. Interventi dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo in breve tempo. Il video di Marcella Chirchio.

I vigili del fuoco continuano a lavorare per cercare di domare i numerosi incendi che si sono propagati negli ultimi due giorni in tutta la provincia palermitana a causa del vento e delle alte temperature. Fiamme alte a Palermo nella zona di via Castellana alta-Bellolampo, con diverse squadre che in questo momento stanno cercando di fermare le fiamme. In via Falconara, nei pressi di Baida, la situazione sta rientrando ma vi sono ancora delle squadre che stanno proseguendo l’intervento. Allarme rientrato, invece, a Termini Imerese e Altavilla Milicia. Ultimo in ordine di tempo, infine, un incendio tra Cefalù e Campofelice di Roccella

