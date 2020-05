Mascherine non in regola, il video del sequestro a Misilmeri

Mascherine chirurgiche irregolari a Misilmeri. Sono quelle sequestrate dai finanzieri di Bagheria. Un uomo è stato trovato in possesso di 150 mascherine, appena acquistate ma prive di etichette e certificazioni sanitarie. I finanzieri così sono risaliti alla ditta che le riforniva.

I finanzieri hanno contestato l"'assenza delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) che impone il divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi articolo o confezione di prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e/o leggibili in lingua italiana tutte le informazioni destinate ai consumatori quali, ad esempio, il nome del produttore, dell’importatore nonché le caratteristiche qualitative del prodotto".

