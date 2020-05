Giornata Mondiale dell'infermiere, festa speciale sul web con interventi e testimonianze

Una festa speciale anche se tutto si svolgerà senza manifestazioni o eventi. Ricorre domani la Giornata internazionale dell'Infermiere, una giornata che questa volta verrà celebrata solamente sul web. Il coronavirus ha infatti fermato le presenze fisiche alle iniziative previste per ricordare tre ricorrenze importanti: la giornata internazionale, il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, madre dell'Infermieristica moderna e nata a Firenze nel 1820, l’anno dell’infermiere proclamato dall’OMS.

Per ricordarla, dalle ore 10 di martedì 12 maggio, sul proprio sito e sui canali social, Fnopi diffonderà uno speciale in diretta con contributi inediti dedicati a infermieri e cittadini, inclusi interventi istituzionali e testimonianze di chi lavora in prima linea nella lotta a Covid-19. Lo speciale on line sarà anche occasione per rilanciare la campagna di raccolta fondi #NoiConGliInfermieri, mirata a erogare contributi ai professionisti colpiti dal virus, mentre il musicista Paolo Fresu regalerà agli infermieri un brano inedito, intitolato "Perfetta", proprio in onore di Florence.

“C’è bisogno di formazione – dice Francesco Gargano, presidente OPI Palermo – da anni sottolineiamo questo aspetto. Ci siamo ritrovati con terapie intensive che hanno raddoppiato o triplicato i posti letto, sempre con lo stesso numero di infermieri, e tutti hanno dato il massimo. Ma il massimo si ottiene con conoscenze e per questo bisogna avere formazione”.

Nel video le interviste a Francesco Gargano, presidente OPI Palermo, e Maria Cavallaro, infermiera al reparto Covid-19 Ospedale Civico di Palermo.

