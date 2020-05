Anello ferroviario, conclusi i lavori tra via Amari e via Roma: il video

Si sono conclusi i cantieri per la realizzazione dell'anello ferroviario in via Amari, fino all'incrocio con via Roma. Il cantiere, a causa dei ritardi per l'epidemia di coronavirus, si è concluso con una settimana di ritardo.

Nei prossimi giorni la circolazione automobilistica verrà modificata e i disagi in quella zona, finalmente, dovrebbero essere alleviati. Come anticipato dal Giornale di Sicilia, il 4 maggio sono ripresi i lavori in via Sicilia per la realizzazione della fermata ferroviaria metropolitana “Libertà”, un progetto che fa parte dell’anello ferroviario. Interventi questi che erano ripartiti il 6 febbraio, ma il cantiere si era fermato circa un mese dopo per la pandemia di Covid-19.

© Riproduzione riservata