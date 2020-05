Sdegno a Palermo per il devastante raid vandalico contro la scuola «Pertini» di Brancaccio: aule e stanze a soqquadro, infissi divelti, strumentazione distrutta, pc rubati. In via Pecori Giraldi si sono dirette le forze dell’ordine per le indagini. Le immagini del raid.

