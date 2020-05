Droga, centrale dello spaccio nel cuore di Ballarò: blitz con 9 arresti a Palermo

Blitz antidroga della polizia nel cuore di Ballarò a Palermo. Gli agenti hanno eseguito undici ordinanze di custodia cautelare che fanno seguito all’inchiesta avviata a settembre del 2018 e denominata “Street Drug”. Uno dei componenti è finito in carcere, per otto sono scattati gli arresti domiciliari per due l'obbligo di dimora.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dai poliziotti della Squadra Mobile - Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso-Falchi”, sono sfociate negli arresti in flagranza di reato, anche grazie al supporto delle intercettazioni, come è possibile vedere da questo video. Colpita una florida piazza di spaccio di sostanze stupefacenti come cocaina, crack, marijuana e hashish.

I NOMI. In carcere è finito il palermitano Wesley Candeh (27 anni), ai domiciliari invece il tunisino Ben Brahim Marouen (54 anni) e i palermitani Salvatore Bilello (27 anni), Daniele Colina (24 anni), Giovanni Fortunato (20 anni), Antonino Gresti (21 anni), Giancarlo Grisafi (23 anni), Tito Marco Kamel (23 anni), Samuele Spampinato (20 anni). Obbligo di dimora per i palermitani Francesco Imperiale (36 anni) e Mirko Parrino (19 anni).

Erano loro a gestire il mercato della droga, presenti a tutte le ore del giorno e della notte vendendo gli stupefacenti ad una vasta e variegata “clientela” di passaggio.

Le indagini sono state avviate nel 2018 e sono proseguite per un anno. Nonostante gli arresti, la banda riusciva sempre a trovare nuovi pusher da rimpiazzare e alcuni degli indagati avrebbero subito ripreso l'attività di spaccio una volta tornati in libertà o in certi casi anche mentre scontavano la misura cautelare.

