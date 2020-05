Coronavirus, l'appello delle future mamme in un video: "Vogliamo i papà in sala parto"

“Vogliamo il papa al nostro fianco”. È il messaggio che molte donne in dolce attesa e in procinto di mettere alla luce un neonato al tempo del coronavirus, lanciano alle istituzioni affinché venga concessa in occasione del parto la presenza del papà.

Le restrizioni vigenti, anche in Sicilia, per fronteggiare l'epidemia non contemplano la presenza degli uomini in sala parto o durante il travaglio. L’idea di realizzare un video con l’obiettivo di “ammorbidire” le istituzioni è della professoressa Anna Romano che cura i corsi pre-parto presso l’istituto di Fisiochinesioterapia Candia di Palermo. “Speriamo possa cambiare qualcosa e questo video è un messaggio che vogliamo lanciare in un momento piuttosto importante per tutte le donne in dolce attesa”.

