Palermo, incendio in 4 magazzini pieni di mobili: il video dell'intervento dei vigili del fuoco

Questa notte, intorno alla mezza notte, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Palermo sono intervenuti, nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo, per un incendio di 4 baracche contenenti mobilio e suppellettili vari. Le fiamme sono state contenute grazie alla prontezza delle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, tra cui un APS (Auto Pompa Serbatoio). ABP (Auto Botte Pompa), Auto Scala e il nucleo NBCR (Nucleo Biologico Chimico Radiologico). Per fortuna non ci sono stati vittime o feriti. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.

