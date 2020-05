Bici, passeggiate e attività fisica: il Foro Italico si ripopola con la Fase2

Attività fisica individuale, passeggiate in bicicletta e jogging sul lungomare. Così si è risvegliato il Foro Italico stamattina, in questa prima giornata della Fase 2.

Al via da oggi la riapertura anche dei parchi e dei giardini tranne che per le aree gioco per i bimbi. Per l'attività fisica viene rimosso il limite della «prossimità alla propria abitazione» e sono quindi così consentiti gli spostamenti, anche in auto, per recarsi in un’area o un playground dove praticare jogging o altre attività motorie o sportive.

