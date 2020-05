Bici e passeggiate a Palermo, il centro si riempe di giovani e anziani: "Rinasceremo"

La fase 2 è scattata e a Palermo già questa mattina si è registrato un traffico più intenso. Ci sono molti più cittadini davanti alle fermate degli autobus e lunghe code davanti ai supermercati, uffici postali e banche. Tanti esercizi commerciali hanno ripreso a funzionare e anche i bar sono aperti dove da oggi sarà possibile anche l’asporto. C'è chi si è organizzato creando un percorso di entrata e uscita senza creare assembramenti.

Anche questa mattina si incontrano diversi runner nella zona centrale della città o al foro Italico: corrono da soli e distanziati tra loro.

"C'è un poco di movimento ma non è eccessivo", dice un passante. "Rinascerà la vita, a poco a poco", dice un altro. Tra le persone a passeggio anche gente senza mascherine. "Non le abbiamo perchè non le abbiamo trovate a 50 centesimi, costano ancora troppo e non mi pare una cosa giusta", si giustifica un ragazzo.

