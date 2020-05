Lockdown anche il primo maggio, più controlli: i posti di blocco nel Palermitano

Anche oggi nel Palermitano, nonostante la festività, i controlli continuano e chi trasgredisce i divieti di spostamento e di contatto sociale senza dimostrare ragioni di assoluta necessità, è stato sanzionato.

In tutte le arterie stradali di collegamento in maniera sinergica sono stati predisposti posti di blocco di carabinieri, guardia di finanza e polizia.

Diverse le sanzioni ad automobilisti che sono usciti da casa senza giustificato motivo. Tra questi troviamo un professionista che ha dichiarato di recarsi nel proprio studio per andare a studiare alcune pratiche di lavoro. Un’altra sanzione é stata fatta ad un giovane che stava cercando di spostarsi nella seconda casa per fare una scampagna. All’interno dell’abitacolo durante il controllo gli è stata trovata una cassa di birra. Un altro è stato sanzionato perché ha dichiarato ai finanzieri di essere uscito per far fare i bisogni al proprio cane. Di fatto però dentro l’autovettura non c’era ombra di nessun animale. Tante sono state anche le coppie di coniugi “beccate” a spostarsi senza giustificato motivo. A rispettare le regole oggi sono stati invece, i titolari di attività commerciali. Durante i controlli della polizia nessun esercizio era aperto al pubblico.

Oggi, più degli altri giorni, per far rispettare la legge, essendo un giorno festivo si è reso necessario un dispendio maggiore di uomini posizionati nelle vie di ingresso e nelle principali piazze.

Le forze dell'ordine infatti, hanno limitato la circolazione delle persone al fine di tutelare il diritto alla salute di tutta la comunità. Per questo i massicci controlli di oggi.

In questo momento di emergenza per l'epidemia di Coronavirus, la legge dice esplicitamente che è possibile uscire di casa solamente per motivi di necessità o di salute. Chi non è stato in grado di provare questi motivi violando le regole anti contagio è stato multato con un ammenda che varia dai 200 euro, se si trovava a piedi, ai 400 euro se era in macchina, fino ad arrivare a 3 mila euro.

