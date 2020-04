Palermo, anche ai tempi del coronavirus non si fermano le corse clandestine di cavalli: il video

Corsa clandestina di cavalli a Palermo, nonostante il Coronavirus: la gara si è svolta lunedì scorso, intorno alle 6.30 e in un video postato su Facebook si vede un gruppo di giovani, a bordo di moto, che seguono un cavallo in corsa da piazza Indipendenza fino alla fine di via Ernesto Basile, che costeggia la cittadella universitaria.

Stavolta la corsa è stata interrotta dai carabinieri. Oltre alle sanzioni previste per le corse clandestine, tutti rischiano la multa per il mancato rispetto delle norme anticovid.

