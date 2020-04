Festa della Liberazione, minuto di silenzio a palazzo delle Aquile di Palermo

In occasione della festa della Liberazione, osservato stamattina un minuto di silenzio presso la lapide dedicata alla resistenza nell'atrio di palazzo delle Aquile a Palermo.

"Nonostante le restrizioni imposte per il contrasto al Covid-19 - dice il sindaco Leoluca Orlando - ci sembra doveroso ricordare e celebrare la Liberazione. Ricordare i valori di solidarietà, di antifascismo e di collaborazione è il modo migliore oggi per riconoscere come quei valori abbiano unito il nostro Paese nell'impegno contro il virus".

Festa della Liberazione, il sindaco Orlando: "Mai come quest'anno un inno ai diritti"

