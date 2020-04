25 aprile, controlli serrati nel Palermitano: "È importante continuare a rimanere a casa"

Sono stati intensificati i controlli nel Palermitano, in particolare negli svincoli autostradali, nella giornata del 25 aprile. "I controlli procedono con un massiccio dispiego di pattuglie sul territorio proprio per evitare che ci possano essere degli alleggerimenti - spiega il comandante Federico Minicucci della compagna di Termini Imerese - in questo momento tutte le disposizioni sono ancora attive. E' importante rimanere a casa ed evitare di andare in giro senza motivi di stretta urgenza. Ancora di più in questo momento i controlli sono intensificati, in particolare nei pressi degli svincoli autostradali. In tutti i territori da Trabia a Termini Imeresi così come verso le Madonie ci sono presidi e controlli, calibrati nelle strade d'accesso nei centri abitati d'accesso e di uscita".

