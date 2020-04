Coronavirus, la prima cosa che farai alla fine della quarantena? Le risposte dei palermitani

Gradualmente ci si avvicina alla cosiddetta “fase 2”, ovvero quella che consentirà la riapertura di altre attività commerciali e la possibilità quindi di tornare ad uscire, ovviamente con le dovute precauzioni.

La domanda che molti si pongono è: la prima cosa che farò appena finirà la quarantena? In giro per Palermo c’è chi non vede l’ora di uscire per mangiare una pizza, chi vorrebbe andare in spiaggia e poi chi non vede l'ora di riabbracciare i propri cari o i propri figli.

