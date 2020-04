Incidente in via Duca della Verdura a Palermo. Un’ambulanza è finita dentro la vetrina di un negozio all’incontro con via Marchese di Villabianca. Lo scontro è avvenuto con un’auto. L’ambulanza era in soccorso. Pare che uno dei due mezzi non ha rispettato la precedenza. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i colleghi della squadra di soccorso del 118 per trasportato i sanitari in ospedale. Sono stati richiesti anche i rianimatori.

