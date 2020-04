Palermo, Pasqua in fila alla Caritas per un pasto caldo: "Regaliamo qualche ora di serenità"

Gente in fila anche per ore, in attesa di un pasto caldo. Lavoro straordinario per la Caritas di Palermo, che a causa dell’emergenza coronavirus, ha visto nettamente aumentare le persone che ogni giorno bussano alla porta per avere cibo.

Nella giornata di Pasqua: una carezza, un gesto d’amore può anche cambiare la giornata di tutti i bisognosi: “Speriamo di regalare a questa gente un po’ di serenità - dice Nadia Sabatino, presidente Caritas Palermo - avremo per loro un menù diverso e proveremo a regalare qualche ora in compagnia”.

