"L'ho conosciuto due anni fa negli Stati Uniti in occasione dei festeggiamenti per la Madonna di Altavilla Milicia. Lui ha anche parenti intimi ancora qui in Sicilia. Tutti lo descrivono come un ragazzo d'oro, che ha lavorato sempre con passione e sacrificio", racconta il sindaco di Altavilla Milicia, Pino Virga, sulla morte del poliziotto di origine altavillese, Marco Di Franco, ucciso dal Coronavirus.

