Coronavirus, ancora controlli a Palermo: scattano otto denunce

La polizia municipale di Palermo è stata ieri ed oggi impegnata come ogni giorno in interventi di controllo del rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali per la prevenzione del contagio del coronavirus. A Ballarò si è svolto stamattina un intervento congiunto con la polizia di Stato per prevenire l’avvio di attività commerciali non in regola e sanzionare eventuali abusivi. Gli agenti hanno verificato l’effettiva motivazione agli spostamenti e, nel caso delle attività commerciali, il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Tra ieri e oggi (il dato si riferisce comunque fino alle ore 14.00 di oggi), la Polizia municipale, ha eseguito 290 controlli a persone che circolavano in strada di cui 8 sanzionate perchè senza una valida giustificazione per aver lasciato il proprio domicilio.

Sono state invece 35 le attività commeciali controllate. Nel corso dei controlli inoltre, in via Imera, gli agenti hanno multato un venditore abusivo di pane, che oltre ad essere denunciato penalmente per la violazione del DPCM, ha dovuto subire, come disposto dalla Procura di Palermo, il sequestro del mezzo. "Come si vede - afferma il Sindaco - l’attività di controllo delle forze dell’ordine, di tutte le forze dell’ordine cui va il nostro plauso e ringraziamento, è costante e massiccio ma è ovvio che solo una seria collaborazione e responsabilità dei cittadini può facilitare il lavoro e rendere efficaci le misure di prevenzione del contagio".

