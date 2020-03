Una raccolta fondi sulla piattaforma Gofound.me per donare due respiratori polmonari. L’iniziativa promossa da Andrea Mineo ha raccolto in due settimane 12mila euro, grazie a 227 donatori. I fondi utilizzati, in comune accordo con la Regione Sicilia, hanno permesso di acquistare e donare i due ventilatori destinati a pazienti positivi da Covid 19 alle strutture sanitarie di Villa Sofia a Palermo e al Cannizzaro di Catania. Nell'intervista Andrea Mineo

