La polizia in azione al centro commerciale Conca d'Oro di via Lanza di Scalea a Palermo, per presidiare gli ingressi al supermercato Auchan.

Una misura adottata dopo che alcune persone avevano riempito i carrelli di spesa nel supermercato Lidl di viale Regione Siciliana tentando di fuggire senza avere pagato alle casse.

© Riproduzione riservata