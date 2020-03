Continua l'attività della Protezione civile a Palermo contro il coronavirus. Da due settimane tre vetture, munite di altoparlanti, sono in strada per trasmettere l'invito alla popolazione a restare a casa, a limitare gli spostamenti e ad uscire di casa solo per necessità urgenti.

L'annuncio si completa segnalando il sito comunale della protezione civile (protezionecivile.palermo.it) da consultare per maggiori informazioni.

